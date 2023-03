Auf Leonardo DiCaprios Party: Avril Lavigne und Tyga turteln

Die Hinweise verdichten sich immer mehr und mehr. Bereits vor ihrer offiziellen Trennung von Mod Sun (35) wurde Avril Lavigne (38) äußerst vertraut mit Tyga (33) gesichtet. Auch nach ihrem Liebes-Aus schienen die Gerüchte nicht aufzuhören, im Gegenteil: Die zwei Musiker wurden gemeinsam auf der Pariser Fashion Week erwischt. In der Stadt der Liebe scheinen sich die zwei bestens zu amüsieren: Avril und Tyga besuchten ein Restaurant!

Bei dem Gastgeber der Party soll es sich um keinen Geringeren als Leonardo DiCaprio (48) gehandelt haben. Auf einem Video, das Daily Mail vorliegt, steigen der Rapper und die "Girlfriend"-Interpretin aus einem schwarzen Wagen aus und begeben sich gemeinsam zur Veranstaltung. Avril versuchte unentdeckt zu bleiben und hielt ihren Kopf gesenkt, Tyga hingegen ging raschen Schrittes vor seiner blonden Begleitung her.

Warum die Beziehung von der Sängerin und ihrem Verlobten in die Brüche gegangen war, ist nicht bekannt. Bisher hatte sich nur Mod Sun via Instagram dazu geäußert. "Ich werde meinen Kopf nicht in den Sand stecken und immer auf mein Herz hören. Auch wenn es sich kaputt anfühlt", ließ er seine Fans wissen.

Getty Images Tyga, Rapper

Getty Images Avril Lavigne, 2018

Getty Images Mod Sun bei der Premiere von Machine Gun Kelly

