Blac Chyna und Tyga feiern Geburtstag von Sohn King Cairo

Blac Chyna (36) und Rapper Tyga (34) haben den zwölften Geburtstag ihres Sohnes King Cairo (12) gefeiert. Vergangenen Mittwoch ehrte Tyga seinen Sohn in seiner Instagram-Story. Er veröffentlichte ein Foto von King, der stolz neben Ballons posiert, und kommentierte es mit den Worten: "Heute ist King Cairo Tag". Weitere Stories zeigen die beiden im Freizeitpark, in dem sie sichtlich Spaß haben.

Auch Blac Chyna gratulierte ihrem Sohn mit einer Reihe emotionaler Fotos auf Instagram. Darauf ist King zu sehen, wie er Fußball spielt, mit seiner Mutter posiert oder Zeit mit seiner Schwester Dream (7) verbringt. "Herzlichen Glückwunsch zum zwölften Geburtstag an meinen Sohn King Cairo! Mama ist so stolz auf dich!", schrieb sie in der Bildunterschrift. "Du kannst fliegen, es gibt nichts, was du nicht tun kannst. Es ist eine Ehre, dass Gott mich, Angela, zu deiner Mutter gewählt hat", schwärmte sie weiter. Die Familie scheint trotz der Trennung der Eltern eine harmonische Beziehung zu pflegen. Auch Blac Chynas aktueller Partner Derrick Milano (30) scheint sich gut in die Familie integriert zu haben.

Nach einer intensiven Auseinandersetzung um das Sorgerecht teilen sich Blac Chyna und Tyga mittlerweile die elterlichen Pflichten. Ein Richter hatte geurteilt, dass beide Elternteile gleichberechtigt über Kings Gesundheit, Bildung und allgemeines Wohlergehen entscheiden sollen. Montags bis freitags verbringt er Zeit mit seinem Vater, während die Wochenenden seiner Mutter gehören.

Instagram / blacchyna King Cairo, Sohn von Blac Chyna und Tyga

Instagram / blacchyna Blac Chyna mit Sohn King Cairo

