Das hat BVB-Star Emre Can auf Reisen wirklich immer dabei

Was darf bei ihm nicht fehlen? 2018 wurde bei Emre Can (29) ein Tumor an der Schilddrüse entdeckt, der operiert werden musste. Daraufhin wurde dem Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund die Schilddrüse entfernt. Glücklicherweise war die Erkrankung aber nie lebensbedrohlich. Inzwischen steht der 29-Jährige wieder erfolgreich auf dem Platz. Da der Verein auch international mitmischt, ist Emre oft auf Reisen – und lüftet nun ein Geheimnis.

Im Rahmen einer Fragerunde des BVB auf Instagram hat der Mittelfeldspieler die Frage beantwortet, was er auf Reisen immer dabei hat. Die Antwort von Emre ist eindeutig: "Mein Rucksack darf nicht fehlen. Und mein Haarwachs natürlich auch nicht." Der 29-Jährige scheint wohl auch unterwegs immer auf sein Äußeres bedacht zu sein.

Im Zuge derselben Fragerunde beantwortete Emre auch direkt, neben wem er meistens im Flieger sitzt. "Das ist eigentlich immer unterschiedlich. Hauptsache ist, dass ich am Notausgang sitze – wegen der Beinfreiheit", erklärte der Kicker, der seit Ende Januar 2020 bei Borussia unter Vertrag steht.

Getty Images Emre Can, Fußballstar

Getty Images Emre Can, Fußballer

Getty Images Emre Can, November 2017

