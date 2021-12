Na da ist wohl jemand in festen Händen! Im Winter 2020 wechselte Emre Can (27) zum Fußballbundesligisten Borussia Dortmund. Der deutsch-türkische Kicker hat schon einige große Klubs, wie den FC Liverpool oder Juventus Turin, in seinem Lebenslauf vorzuweisen. Ihn zog es aber vergangenes Jahr wieder zurück nach Deutschland. Nach einem guten Einstand beim BVB scheint es auch in Sachen Liebe bei ihm gut zu laufen. Denn Emre schwebt offensichtlich auf Wolke sieben!

Über den Beziehungsstatus des 27-Jährigen war in der Vergangenheit so gut wie nichts bekannt. Doch nun gab er einen kleinen Einblick in sein Liebesleben. Via Instagram-Story postete der Sportler nun, wie er die Hand seiner Liebsten hält. Unter ihre Hand setzte er ein lilafarbenes Herzchen. Emre ist also wohl definitiv nicht mehr solo unterwegs – sorry Ladys! Wer seine Partnerin ist, hat er bisher noch nicht verraten. Doch die beiden scheinen irgendwo im Warmen zu urlauben und genießen ihre Zweisamkeit, während die Fußballwelt ein winterliches Päuschen einlegt.

2016 war zuletzt bekannt, dass der Fußballer eine Freundin hatte. Damals war er mit Maria Cataleya, einer Twitch-Spielerin, liiert. Da sich beide aber nicht auf Instagram folgen, scheint dieses Kapitel wohl der Vergangenheit anzugehören und sein Herz scheint einer neuen Dame zu gehören.

Instagram-Story / Emre Can Emre Can und seine Freundin im Dezember 2021

emrecan23 / Instagram Fußball-Star Emre Can im Februar 2021

emrecan23 / Instagram Emre Can in seinem Urlaub, im Juli 2021

