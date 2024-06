Aleksandar Pavlović fällt bei EM aus: Er springt für ihn ein

Am 14. Juni startet die Heim-EM. Kurz vor dem großen Auftakt kommt es nun zu überraschenden Neuigkeiten: Aleksandar Pavlović (20) fällt wegen einer Mandelentzündung aus. Wie unter anderem Sky berichtet, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits seinen Nachrücker nominiert – kein Geringerer als BVB-Kapitän Emre Can (30) wird an Aleksandars Stelle ab Freitag auf dem Rasen stehen und mit dem restlichen DFB-Kader um die Meisterschaft kämpfen.

Der Infekt des Fußballers habe sich bereits vor einigen Tagen angebahnt. Aleksandar konnte nicht wie geplant ins EM-Quartier nach Herzogenaurach zurückkehren. Auch danach konnte der Mittelfeldspieler nicht trainieren, da er immer wieder Probleme mit den Mandeln gehabt habe. "Es ist sehr schade für Pavlo", erklärt sein Bayern-Co-Star Jamal Musiala (21) und fügt hinzu: "Er hatte sich sehr gefreut, dabei zu sein, gehofft zu spielen und auch sehr gut trainiert."

Emre steht seit vier Jahren bei Borussia Dortmund unter Vertrag und ist seit Juli 2023 Kapitän des Teams. Der 30-Jährige kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Verteidigung eingesetzt werden. Der gebürtige Frankfurter stand letztmals im September 2023 unter Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick (59) im DFB-Kader.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emre Can im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Emre Can, Fußballstar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Emre für Aleksandar einspringt? Ich finde, er ist ein gute Wahl. Na ja, ich habe mit einem anderen Spieler gerechnet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de