Große Sorge um Fußballprofi Emre Can (24)! Die Fans des deutschen Nationalspielers kriegen von ihm aktuell nur wenig zu sehen. Nachdem er im Nations League-Spiel gegen die Niederlande am 13. Oktober nach 57 Minuten ausgewechselt worden war, fehlte der Juventus Turin-Kicker bei dem Spiel seines Clubs gegen den CFC Genua am vergangenen Samstag komplett. Warum war bisher unklar – jetzt sorgt allerdings eine alarmierende Nachricht für Aufruhr: Emre soll gesundheitliche Probleme mit der Schilddrüse haben und muss deswegen womöglich operiert werden!

"Emre Can wird aufgrund eines Schilddrüsenknotens einige Untersuchungen durchlaufen", verkündete sein Verein am Sonntag auf seiner offiziellen Homepage juventus.com. Die medizinischen Tests sollen Aufschluss darüber geben, ob sich Emre vielleicht sogar einem Eingriff unterziehen muss. Ob und wie lange der 24-Jährige ausfallen wird, verriet das Statement des Clubs nicht.

Auch der gebürtige Frankfurter äußerte sich bisher nicht zu seinem Gesundheitszustand. Die Fans des Mittelfeldspielers müssen sich also noch etwas in Geduld üben – und auf eine erste Stellungnahme von Emre warten.

Christof Stache / Getty Images Emre Can (Deutschland) gegen Michele Cervellini (San Marino) bei einem WM-Qualifikationsspiel 2017

Anzeige

Revierfoto / ActionPress Leroy Sané und Emre Can

Anzeige

Instagram / ec2323 Emre Can, Fußballprofi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de