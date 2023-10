Nach DFB-Ausbootung: Julian Nagelsmann schickt Emre Can Plan

Hat Emre Can (29) etwa noch eine Chance auf einen der heiß begehrten Plätze in der DFB-Elf? Nachdem die deutsche Fußballnationalmannschaft eine Niederlage nach der anderen eingesteckt hatte, musste der Bundestrainer Hansi Flick (58) kurzerhand seine Sachen packen. In seine Fußstapfen trat Julian Nagelsmann, der das deutsche Team beim Länderspiel gegen die USA vor wenigen Tagen zum Sieg führte – allerdings ohne den BVB-Kapitän! Der wurde vom neuen Trainer vorerst ausgebootet. Angeblich soll Julian Emre aber Trainingspläne zugespielt haben...

Wie Bild berichtet, darf der BVB-Kicker, der sonst immer Bestandteil des deutschen Kaders gewesen war, noch auf einen Platz in der Nationalmannschaft hoffen. So habe der Bundestrainer ihm und Nico Schlotterbeck angeblich die erarbeiteten Trainingspläne zukommen lassen. "Das heißt, die können sich im Selbststudium vorbereiten", erklärte der 36-Jährige dieses Vorgehen. Doch die Trainingsinhalte haben wohl nie den Weg zu Emre gefunden. "Ich habe noch nichts bekommen", verrät er jetzt.

Demnach wartet der 29-Jährige immer noch auf eine Antwort von Julian. Und das, obwohl der Kicker im letzten Spiel als BVB-Kapitän glänzte! So verhalf der Kicker seiner Mannschaft zum 1:0-Sieg gegen Werder Bremen, indem er seinem Kollegen Julian Brandt (27) eine ausgezeichnete Torvorlage lieferte. Ob dieses Spielverhalten von Nagelsmann ungesehen bleibt?

Anzeige

Getty Images Julian Nagelsmann im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Julian Nagelsmann, Bundestrainer

Anzeige

Getty Images Emre Can im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de