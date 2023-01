Nach Tumorerkrankung: So geht es BVB-Star Emre Can heute!

Emre Can (29) gibt ein Gesundheitsupdate! Ende 2018 waren beunruhigende Nachrichten um den Fußballprofi von Borussia Dortmund bekannt geworden: Bei einer Untersuchung war bei dem Nationalspieler ein Tumor in seiner Schilddrüse entdeckt worden. Deswegen musste der gebürtige Frankfurter umgehend operiert werden – der Tumor konnte dabei vollständig entfernt werden. Nun sprach Emre erstmals über die OP und wie es ihm heute geht!

Im Interview mit DAZN ließ Emre die ungewisse Zeit in seinem Leben nun Revue passieren. "Die Schilddrüse musste raus. Das hat einiges in meinem Leben verändert“, erklärte der 29-Jährige. Der Tumor habe nahe an seinen Stimmbändern gesessen, weswegen eine Operation unumgänglich war. Im gleichen Atemzug stellte der Profikicker aber auch klar, dass er Glück hatte – seine Erkrankung sei "nie lebensbedrohlich" gewesen. Heute müsse er lediglich jeden Morgen Tabletten einnehmen, um das Fehlen seiner Schilddrüse auszugleichen. "Man merkt, du kannst so viel Geld haben, du kannst alles haben, aber Gesundheit ist das Wichtigste", hielt er fest.

Auch in der aktuellen Saison ist Krebs bei dem ersten Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ein Thema. Bei Emres Teamkollegen Sébastien Haller (28) war im vergangenen Jahr Hodenkrebs festgestellt worden. Der Franzose musste sich mehrmals einer Chemotherapie unterziehen. Nach 188 Tagen konnte der Stürmer Anfang Januar jedoch sein Comeback auf dem Rasen feiern.

Instagram / emrecan23 Emre Can, Fußballprofi von Borussia Dortmund

Instagram / emrecan23 Emre Can im Mai 2021

Getty Images Sébastien Haller im Januar 2023

