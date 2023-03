Kurios: Hertha-Star Agustín Rogel fehlt bei eigener Hochzeit

Agustín Rogel (25) hat seine eigene Hochzeit verpasst – und das sogar mit Absicht. Der Kicker von Hertha BSC und seine Partnerin Lucia sind seit sechs Jahren zusammen. Im vergangenen Jahr an Weihnachten haben die beiden schließlich den nächsten Schritt gewagt und sich in Brasilien verlobt. Lucia ist zurzeit nicht in Berlin, weil ihr Visum abgelaufen ist. Heiraten wollten die beiden aber dennoch – und haben daher eine Remote-Eheschließung geplant.

Dabei handelt es sich um eine standesamtliche Trauung, bei der die Brautleute Menschen ihres Vertrauens mit einer Vollmacht ausstatten, um vor dem Standesbeamten für sie "Ja" zu sagen und die Papiere zu unterschreiben. Daher gingen nicht Agustín und Lucia auf das Standesamt der uruguayischen Hauptstadt Montevideo, sondern deren Mütter, wie Bild berichtet. Während der Kicker sich auf sein Spiel in Berlin vorbereitete, fand tausende Kilometer entfernt also seine Hochzeit statt.

Der Freude tut das allerdings keinen Abbruch. "Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt verheiratet sind", erklärte der Kicker und fügte hinzu, dass die große Zeremonie erst noch kommt: "Wir werden die Hochzeit mit der Familie und Freunden nach der Saison groß in Argentinien feiern. Darauf freuen wir uns schon."

Instagram / agurogel Agustín Rogel und seine Freundin Lucia

Getty Images Agustín Rogel, Hertha-Star

Instagram / agurogel Agustín Rogel hat seiner Freundin Lucia einen Antrag gemacht

