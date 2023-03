Laura Maria Rypa aufgeregt: Baby Leano bekommt erste Impfung

Für Laura Maria Rypa (27) war heute ein wichtiger Tag! Die Influencerin und ihr Verlobter Pietro Lombardi (30) sind Anfang des Jahres Eltern ihres ersten gemeinsamen Babys geworden: Seitdem stellt der kleine Leano Romeo Lombardi den Alltag der beiden auf den Kopf. Die frischgebackene Mama gibt ihrer Community immer wieder kleine Einblicke in das Leben mit ihrem Sohn. So auch jetzt: Leano hat seine erste Impfung bekommen!

In ihrer Instagram-Story berichtete Laura von ihrem Tag und plauderte in dem Zuge aus, dass für Baby Leano ein wichtiger Termin auf dem Tagesplan stand: "Auf jeden Fall waren wir jetzt gerade beim Kinderarzt. Leano hat seine erste Impfung bekommen. Keine Spritze, sondern diese Schluckimpfung." Diese habe er aber gut aufgenommen, die Beauty sei nun gespannt, wie er die Impfung am Folgetag vertragen werde.

Dass Laura in ihrer Mamarolle voll aufgeht, machte die 27-Jährige vor wenigen Tagen mehr als deutlich. "Ich fühle mich sehr gut und als Mama fühle ich mich wie ein neuer Mensch, aber im positiven Sinne", betonte sie überglücklich.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

