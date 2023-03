"Mieser Move": Janine Pink ist entsetzt von Eva Luginger!

Janine Pink (35) ist fassungslos. Im November des vergangenen Jahres hatten Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) bekanntgegeben, dass ihre Ehe gescheitert ist. Nur wenige Monate später machte die Schlagersängerin publik, dass sie wieder verliebt ist. Auch ihr Noch-Ehemann hat inzwischen eine neue Frau an seiner Seite: Eva Luginger, die einstige beste Freundin seiner Ex. Janine Pink, die mit Anna-Carina befreundet ist, ist davon alles andere als begeistert.

"Das ist halt echt ein mieser Move, als beste Freundin. Das ist so ein Ehrenkodex, das geht überhaupt nicht", zeigte sich der Reality-TV-Star im Interview mit RTL schockiert. Eva habe schon mit Stefan angebandelt, als dieser noch mit der Blondine liiert war. "Anna-Carina ist auch tatsächlich nach der einen Show nach Hause gefahren in ihre Heimat und da hat sie ihn quasi auf frischer Tat ertappt. Da waren die beiden gerade auch wieder nachts am Telefonieren. Da sind dann auch so Sätze gefallen wie: 'Ich vermisse dich' und 'Du fehlst mir'", plauderte Janine aus.

Noch immer habe die Musikerin daran zu knabbern. "Also das geht ihr wirklich tüchtig an die Nieren", verriet die ehemalige Promi Big Brother-Gewinnerin über ihre Freundin. Warum Eva und Stefan sich aufeinander eingelassen haben, erklärt sich Janine wie folgt: "Ja, sie fand halt das Leben toll – im Rampenlicht zu stehen, so eine Karriere anzustreben. Vielleicht möchte sie jetzt einfach nur in die Fußstapfen von Anna-Carina treten."

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

ActionPress / THÜRINGEN PRESS Anna-Carina Woitschack mit Stefan Mross bei "Immer Wieder Sonntags"

Instagram / eva_luginger Eva Luginger und Anna-Carina Woitschack im August 2019

