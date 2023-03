Stefan Mross und seine Eva wollen schon zusammenziehen!

Stefan Mross (47) schaut nach vorne! Der Schlagersänger hatte sich vergangenes Jahr von seiner Frau Anna-Carina Woitschack (30) getrennt. Nach einigen Gerüchten machte der TV-Star nun öffentlich, dass er wieder verliebt ist – und zwar in eine gute Freundin seiner Ex. Mit Eva Luginger schwebt Stefan seit ein paar Wochen auf Wolke sieben – und will sogar schon den nächsten Schritt gehen!

Gegenüber Bild verriet ein Insider, dass die beiden Turteltauben schon ihre Zukunft planen: Sie sollen auf der Suche nach einer gemeinsamen Wohnung sein! Angeblich wollen Stefan und Eva bald zusammenziehen und sich ein eigenes Zuhause bauen. Stefan wohnt derzeit noch in seiner Villa in Passau, aus der Anna-Carina im Sommer vergangenen Jahres ausgezogen war.

Wie glücklich Stefan mit der Sängerin ist, verriet er gegenüber dem Blatt – dennoch möchte er sich mit weiteren Infos eher zurückhalten: "Die Liebe zwischen Eva und mir soll etwas Besonderes bleiben. Wir wollen uns da nicht weiter zu äußern. Eva möchte eher im Hintergrund bleiben. Sie ist eine starke Frau an meiner Seite und ich möchte sie festhalten."

Instagram / eva_luginger Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack und Freundin Eva im März 2021

Instagram / eva_luginger Eva Luginger, Sängerin

Getty Images Stefan Mross, Sänger

