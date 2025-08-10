Für diesen Gast würde Stefan Mross Sonntagsshow verschieben

Stefan Mross (49) führte am Sonntag, dem 10. August, gewohnt gut gelaunt durch die neue Ausgabe seiner beliebten ARD-Show "Immer wieder sonntags". Unter den prominenten Gästen war auch Julian Reim (28), der das Publikum nicht nur musikalisch überzeugte, sondern auch für einen kleinen Insider-Moment sorgte. Er enthüllte vor laufender Kamera ein Familiengeheimnis: Sein berühmter Vater Matthias Reim (67) hat bisher einen großen Bogen um die Show gemacht. Auf Nachfrage von Stefan Mross erklärte der 28-Jährige scherzhaft, sein Vater empfinde den Start der Sendung um 10:03 Uhr schlichtweg als zu früh.

Das ließ Stefan jedoch nicht auf sich sitzen. Schon zuvor hatte er erklärt, dass Matthias ganz oben auf seiner Wunschgästeliste steht. Julian verriet, er habe kürzlich genau diesen Punkt bei seinem Vater angesprochen. Der Moderator reagierte prompt und machte ein unerwartetes Angebot, das seine Flexibilität und Hartnäckigkeit unter Beweis stellte: "Gut, wenn Matthias Reim kommt, dann verschieben wir die Show auf 12 Uhr", rief er lautstark in Richtung Publikum. Das Publikum war begeistert und quittierte diese humorvolle, aber ernst gemeinte Idee mit lautem Applaus.

Matthias Reim, der seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Musikszene ist, hat bisher seine Auftritte eher außerhalb von Morgenformaten platziert. Der Sänger ist bekannt für seine mitreißende Bühnenenergie, die vor allem in abendlichen Konzerten ihre volle Wirkung entfaltet. Sein Sohn Julian hat jedoch bewiesen, dass ihm die frühe Uhrzeit nichts ausmacht, denn sein Auftritt bei "Immer wieder sonntags" war ein voller Erfolg. Doch ob der charismatische Vater tatsächlich bereit wäre, einmal gegen seine Gewohnheit früh aufzustehen, um die Einladung von Stefan anzunehmen, bleibt abzuwarten. Fans der Show und des Schlagers wären sicherlich begeistert, ihn bald in der Sendung zu sehen.

Stefan Mross im Mai 2025

Matthias Reim, November 2011

Julian Reim, Musiker

