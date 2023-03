Nach Trennung von Iris: Peter Klein zeigt sich hoffnungsvoll

Peter Klein (55) blickt positiv gestimmt in die Zukunft! Hinter dem ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten liegen ganz schön aufwühlende Wochen: Nachdem er seiner Frau Iris Klein (55) fremdgegangen war, trennte das Paar sich. Anfangs kam es zu einem großen Schlagabtausch im Netz. Das hat sich jetzt aber zum Glück beruhigt. Nun ist Peter frischgebackener Single – und hat jetzt wohl so einiges vor!

"Kennt ihr das auch? Ihr steht am Anfang einer großen Reise, aber der Ausgang und das Ziel sind ungewiss", meinte er in seiner Instagram-Story. Nun beginne diese Reise, Peter sei hoffnungsvoll gestimmt. "Ich werde euch auf diese kleine Reise mitnehmen und werde euch jeden Tag an meinen Gedanken, welche mich auf diesem schweren mentalen Weg begleiten, teilhaben lasen", kündigte er an.

Von welcher Reise Peter genau spricht, ließ er offen – deutete aber an, dass diese 26 Tage dauern soll. "Voller Sehnsucht und hoffnungsvoller Erwartung blicke ich diesem Tag entgegen und hoffe inständig, dass spätestens an diesem Tag meine Hoffnung und Träume in Erfüllung gehen", teaserte er an.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Instagram / peterklein_official Peter Klein, ehemaliger Sommerhaus-Kandidat

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

