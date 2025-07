Äußert sich Iris Klein hier zur Liebeskrise mit Stefan?

Iris Klein (58) und Stefan Braun stehen offenbar vor einer großen Herausforderung in ihrer Beziehung. Die Reality-TV-Darstellerin hat kürzlich alle gemeinsamen Bilder des Paares von ihrem Instagram-Profil entfernt und damit die Gerüchteküche angeheizt. Während sie selbst sich bisher nicht konkret zu den Spekulationen geäußert hat, spricht Stefan offen über die mögliche Krise. Er betont in einem öffentlichen Statement, dass er ein reines Gewissen habe und weiterhin zu Iris stehe – unabhängig davon, ob ihre Beziehung endet oder hält.

In einer aktuellen Instagram-Story postete Iris eine kryptische Botschaft, die auf die intensiven Gefühle hinter der aktuellen Situation hindeutet: "Meine Version der Geschichte spielt keine Rolle mehr. Das Leben ist passiert, es hat wehgetan. Ich bin daran gewachsen, ich bin geheilt – aber am allermeisten habe ich gelernt, wer einen Platz an meinem Tisch verdient und wer dort nie wieder sitzen wird." Ob sie damit Stefan meint, lässt sie offen. Es könnte auch sein, dass sie auf ihren Ex-Partner Peter Klein (58) anspielt. Die Beziehung der beiden endete mit einer medialen Schlammschlacht. Stefan deutete zudem in seinem Statement an, dass Iris wegen Peters Verhalten noch immer mit Vertrauensproblemen zu kämpfen hat.

Bereits seit einiger Zeit sorgt die medienbekannte Familie von Iris Klein immer wieder für Aufsehen. Die mehrfache Mutter ist nicht nur durch ihre Reality-Auftritte und emotionalen Statements in den sozialen Netzwerken bekannt, sondern auch als Mutter von Daniela Katzenberger (38). Kennengelernt hatten die beiden sich, nachdem Iris' vorherige Ehe zerbrochen war – eine Phase, in der sie öffentlich ihre Verletzlichkeit zeigte. Ob sie und Stefan die aktuellen Probleme überwinden können, bleibt abzuwarten. Fans der Familie warten jedoch gespannt auf mögliche Neuigkeiten aus dem turbulenten Leben der Reality-Darstellerin.

Anzeige Anzeige

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Klein, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Realitystar Iris Klein und ihr Freund Stefan