Iris Klein will ihre Liebeskrise "privat" klären

Iris Klein (58), ihres Zeichens Reality-TV-Star und dreifache Mutter, hat sich in einer Instagram-Story zu ihrer aktuellen Liebeskrise mit Stefan Braun geäußert. Angesprochen auf eine öffentlich gemachte Tarot-Kartenlegung von Malkiel Rouven Dietrich, stellte sie einige Dinge klar. "Ich trinke keinen Wein, das ist mir einfach zu sauer und macht Kopfweh", schrieb die Social-Media-Persönlichkeit. Zudem betonte sie, dass sie keine Liebesaffären mit engen Freunden beginne und keine gesundheitlichen Probleme habe. Doch was ihren Beziehungsstatus angeht, hielt sie sich bedeckt: "Das wird privat geklärt", fügte sie hinzu.

In besagtem Tarot-YouTube-Video hatte Malkiel einige spekulative Vermutungen über die Beziehung zwischen Iris und Stefan angestellt, unter anderem die Möglichkeit einer Verbindung zu einer dritten Person. Auf diese Aussage scheint Iris ein besonderes Augenmerk zu legen, denn sie stellte fest: "Ich fange mit guten Freunden kein Verhältnis an." Iris scheute sich jedoch nicht, ihre Sicht der Dinge zu untermauern und Gerüchte über gesundheitliche oder häusliche Sorgen rigoros von sich zu weisen. Dass sie Details zu ihrer Beziehung in einem privaten Rahmen regeln möchte, deutet darauf hin, dass ihr eine gewisse Diskretion in solchen Angelegenheiten wichtig ist.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass in der Beziehung von Iris und Stefan Braun die Stimmung angespannt ist. Vertrauen sei laut Stefan ein wichtiger Punkt, der momentan zwischen ihnen steht. Wie ernst die Krise ist oder ob sie überwunden werden kann, bleibt allerdings abzuwarten. Iris, die seit Jahren eine feste Größe in der Reality-TV-Szene ist, gibt seit der Trennung von Peter Klein (58) regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben und sorgt damit immer wieder für Schlagzeilen. Wie die Sache zwischen ihr und Stefan letztlich ausgeht, wird sie jedoch – wie sie betonte – fernab der Öffentlichkeit entscheiden.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Klein, TV-Bekanntheit

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im Januar 2025

Joyn / Tan Nian Xing Iris Klein bei "Promis unter Palmen"