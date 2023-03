Renata heißt Anna Ermakova in der "Familie Lusin" willkommen

Anna Ermakova (22) tanzt sich bei Let's Dance derzeit in die Herzen aller Zuschauer. An der Seite von Tanzprofi Valentin Lusin (36) macht sie eine ziemlich gute Figur und heimste in den vergangenen Shows immer wieder die höchste Jury-Punktzahl des Abends ein. Auch Valentins Ehefrau Renata Lusin (35) ist hin und weg von dem rothaarigen Überraschungstalent. So sehr hat Renata Anna bereits in ihr Herz geschlossen!

Auf Instagram teilt die Tänzerin ein paar Bilder von der Show am vergangenen Freitag. Darauf zu sehen ist sie unter anderem mit ihrem Liebsten sowie dessen Tanzschützling. Dazu schreibt Renata begeistert: "Was für ein schöner Abend gestern live bei 'Let's Dance' im Studio. Wir sind so stolz auf Anna und Valentin. Willkommen in der Familie Lusin. Wir haben dich alle so in unser Herz geschlossen, liebe Anna Ermakova." Auf diese rührenden Worte reagiert das Model mit einem Kommentar: "Vielen Dank für die Unterstützung und Herzlichkeit, liebe Renata. Ich werde weiterhin versuchen, mein Bestes zu geben."

Bereits im Nähkästchentalk mit RTL plauderte Renata aus, dass sie und ihr Ehemann in den letzten Staffeln stets "zusammen choreografiert" und sich gegenseitig Feedback gegeben haben. "Es darf auch nicht zu viel sein", gibt sie zu. Eine gesunde Mischung sei die Lösung. Denn letztendlich kämpfen sie stets mit ihrem jeweiligen Promi um den Sieg. "Wir sind wirklich superdankbar, dass wir gemeinsam ein Team sind, aber hundert Prozent für unsere Promis geben. Das ist das Allerwichtigste“, fügt die 35-Jährige hinzu.

Getty Images Anna Ermakova tanzt bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Valentin Lusin im März 2023

