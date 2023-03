Unterhalb der Augen: Diogo Sangre hat neues Gesichtstattoo

Diogo Sangre (28) kann es nicht lassen! Der einstige Temptation Island-Verführer arbeitet neben seiner Realityshow-Karriere auch als Tätowierer. Doch er verziert nicht nur andere Menschen mit seinen Kunstwerken, sondern trägt auch selbst eine Reihe davon am ganzen Körper – sogar im Gesicht. Bis dato hatte er sich dort nur kleine Motive verewigen lassen. Jetzt legte Diogo aber mit einem deutlich größeren Tattoo nach.

In seiner Instagram-Story präsentierte der 28-Jährige seinen neuen Körperschmuck: Er hat sich unterhalb der Augen jeweils vier Schriftzeichen tätowieren lassen. Was genau diese bedeuten, verriet der Influencer nicht. Stattdessen machte er Witze darüber und scherzte, dass auf der rechten Seite "Hähnchen Süß-Sauer" und auf der linken "Ente mit Reis" stehen würde: "Da ich jeden Tag eines dieser zwei Gerichte beim Asiaten esse – so ist es einfacher zu bestellen."

Diogo scheint der Schriftzug jedenfalls zu gefallen – anders als seiner Mutter. Denn diese reagierte nicht wirklich begeistert darauf. "Echt verrückt. Es ist schrecklich", ist in einem Screenshot einer Nachricht von ihr in Diogos Story zu lesen. Der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat nahm das aber offenbar gelassen und antwortete: "Ich hab dich lieb, Mama."

Diogo Sangre, Reality-TV-Star

Diogo Sangre, Reality-TV-Kandidat

Diogo Sangre in Thailand

