Kommt es zur Fame-Fighting-Revanche zwischen Diogo & Aleks?

Bei der ersten Ausgabe von Fame Fighting im November 2023 hatte Diogo Sangre (30) im Ring Aleks Petrovic (33) mit einem astreinen K. o. zu Boden geschickt. In diesem Jahr traten beide Realitystars erneut an, suchten sich jedoch andere Gegner. Folgt nun im kommenden Jahr die große Revanche? Bereits beim Box-Event am Samstagabend forderte Aleks seinen Kontrahenten erneut heraus – und Diogo nahm das Angebot ohne zu Zögern an. Ein Hindernis gilt es bis dahin jedoch zu überwinden: In diesem Jahr kämpften die beiden nämlich in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Während Diogo mit 83,8 Kilogramm in die Kategorie Cruiserweight fiel, trat Aleks mit 100 Kilogramm im Superschwergewicht an.

Bereits vor einigen Wochen kündigte Aleks sein Vorhaben an, Diogo herauszufordern. "Eugen Lopez sagte zu mir, ich brauche dieses Jahr einen Sieg, dann kommt es nächstes Jahr zum Rückkampf gegen Diogo. Ich sehe es genauso", erklärte er auf Instagram und betonte: "Nach der peinlichen Vorstellung letztes Jahr muss ich mir den Rückkampf gegen Diogo mit einem Sieg verdienen und das werde ich tun!" Nachdem Aleks in diesem Jahr in nur zwei Minuten seinen Kontrahenten Chris Broy (35) besiegte, hat er sein Soll wohl erfüllt.

Bislang ist das letzte Wort noch nicht gesprochen: Auch Veranstalter Eugen muss natürlich für den fulminanten Kampf sein Einverständnis geben. Wenn er dies tut, könnten die Zuschauer sich im nächsten Jahr auf die erste Fame-Fighting-Revanche freuen. Bereits in diesem Jahr kam es zu einem Novum: Diogo konnte im Kampf gegen Bobby Chamberz den allerersten Championsgürtel gewinnen.

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Fitnesscoach

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-Bekanntheit

