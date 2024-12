Frisch single: Melody Haase liebäugelt mit Ex Diogo Sangre

Melody Haase (30) ist seit ihrer Trennung von Money Boy (43) vor wenigen Monaten als Single unterwegs. Gibt es vielleicht schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite? Bei den Reality Awards spricht die Sängerin mit Promiflash über ihr Liebesleben und verrät: "Bei mir geht mit Männern gar nicht viel. Es ist ein bisschen eingeschlafen, aber das ist auch nicht die Hauptsache im Leben." Zu einem Flirt mit einem alten Bekannten wäre die DSDS-Bekanntheit trotzdem bereit: "Diogo ist heute hier, da denke ich dann vielleicht wieder anders drüber."

Die TV-Bekanntheiten Melody und Diogo (30) kennen sich schon lange und hatten über Jahre immer mal wieder etwas miteinander. Einem größeren Publikum wurden sie 2021 bekannt, als die beiden an dem Format Ex on the Beach teilnahmen und heftig miteinander flirteten. Sowohl davor als auch nach der Datingshow hatten die Realitystars ein lockeres Verhältnis miteinander.

Zuletzt war Melody aber mit dem Rapper Money Boy zusammen. Nach nur drei Monaten war allerdings schon wieder Schluss. "Er hat mich schlecht behandelt. Ich habe da mehr gesehen, was wir sein könnten, als zu sehen, was es wirklich war. Hätte ich mir klemmen können, das ganze Thema", erinnert sich die 30-Jährige im Gespräch mit Promiflash zurück.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase mit blonden Haaren, März 2024

Instagram / melodyraabbit Money Boy und Melody Haase im Mai 2024

