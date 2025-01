Gina stellt klar: Sie hatte keine Affäre mit Diogo Sangre

In dem Format Reality Backpackers verstehen sich Diogo Sangre (30) und Gina Beckmann (24) außerordentlich gut miteinander. Ihre TV-Kollegin Maria Bell befeuerte deshalb auf Instagram das Gerücht, dass die beiden während der Show ein Techtelmechtel hatten. Doch die Blondine macht nun selbst im Netz deutlich: "Ich hatte weder was in der Show mit ihm, noch in Kolumbien generell, sondern erst als wir dann wieder in Deutschland waren." Zu Körperlichkeiten sei es aber erst gekommen, nachdem sie mit ihrer damaligen Partnerin Nina Schluss gemacht habe.

Als die Nachricht von Nina und Ginas Liebes-Aus die Runde machte, deutete die Influencerin schon an, dass eine andere Person in das Drama involviert sei. Auf Social Media beichtete sie im vergangenen November, dass sie sich vor laufenden Kameras in einen anderen TV-Star verliebt habe. Dabei verriet sie auch gleich das Ende der Romanze. "Die Person und ich haben uns dann kennengelernt und, Spoiler Alert, daraufhin wurde ich sitzen gelassen. Also habe ich das Karma direkt zurückbekommen", berichtete sie ihren Followern.

Nachdem Gina weder mit Nina noch mit Diogo ihr Liebesglück finden konnte, weiß die Berlinerin nun umso besser, worauf sie in ihrer nächsten Beziehung hofft. "Mir ist superwichtig, dass man den gleichen Humor teilt und auch, dass man viel erleben möchte zusammen, das ist mir sehr wichtig. Ich gehe sehr gern raus und könnte nicht mit einer Couch-Potato zusammen sein", plauderte sie zu Gast bei "Reality Check" aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und ihre Ex-Freundin Nina

Anzeige Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Realitystar

Anzeige Anzeige