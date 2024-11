Bobby oder Diogo: Er bekommt Fame-Fighting-Championsgürtel

Der Sieger steht fest: Diogo Sangre (30) ist der erste offizielle Champion im Fame Fighting. Der Portugiese hat sich im Cruiserweight-Kampf (Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm) gegen seinen Kontrahenten Bobby Chamberz durchgesetzt. Nachdem die zwei noch zu Beginn versucht hatten, das Ganze taktisch anzugehen, flogen im Laufe der Runden dann doch hin und wieder ein paar Fäuste. In Runde zwei konnte der Forsthaus Rampensau-Star seinen Gegner dann erstmals zu Boden bringen.

Doch K.o. ging Bobby noch lange nicht. Nach einer kurzen Verschnaufpause widmen sich die Boxer Runde drei. Doch auch in dieser Runde gehen sie nicht direkt auf Risiko. Profiboxer Tommy Fury (25), der bei dem Event als Kommentator dabei ist, fällt ebenfalls auf, dass sowohl Diogo als auch Bobby eher gehemmt agieren. Während die letzten Sekunden auf der Uhr erscheinen, wird es im Boxring dann aber doch noch einmal wild. Diogo zielt einige gute Treffer und bringt seinen Gegner erneut zu Fall. Obwohl sich Bobby noch einmal aufrafft, steht es fest: Diogo hat den Boxkampf für sich entschieden und ist nun stolzer Besitzer des ersten Fame-Fighting-Championsgürtels.

Sowohl für Diogo als auch für Bobby war der heutige Fame-Fighting-Boxkampf nicht der erste. Schon im vergangenen Jahr traten die Reality-TV-Bekanntheiten in den Ring. Beiden gewannen ihre jeweiligen Kämpfe durch ein K.o.. Diogo stand dabei mit dem Gegner Aleksandar Petrovic (33) im Ring – und genau dieser fordert ihn nun zu einer Revanche heraus. Und was sagt Diogo dazu? Der nimmt die Herausforderung an und erklärt sich bereit, erneut gegen den Temptation Island-Star anzutreten. Bleibt abzuwarten, ob die zwei es wirklich so weit kommen lassen.

ActionPress Diogo Sangre, Realitystar

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidat Aleksandar Petrovic

