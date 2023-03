Hayden Panettieres Alkoholsucht begann wegen ihres Ruhms

Hayden Panettiere (33) spricht offen über ihre Sucht. Die Blondine macht aktuell eine schwere Zeit durch: Vor einem Monat starb ihr jüngerer Bruder Jansen Panettiere (✝28). Auch die Todesursache des 28-Jährigen wurde von seiner Familie bereits bestätigt: Er hatte ein vergrößertes Herz. Vor seinem Tod wurde Jansen oftmals mit verschreibungspflichtigen Schmerztabletten gesehen. Inwiefern dies alles miteinander zusammenhängt, ist weiterhin unklar. Auch seine Schwester hatte in der Vergangenheit mit Sorgen und Alkohol zu kämpfen.

Als sie im Alter von 22 Jahren nach Nashville zog, sei das Trinken zu ihrem "Bewältigungsmechanismus" geworden, um mit dem Stress des Ruhms umzugehen. "Mir wurde von so vielen Leuten gesagt, wie ich zu sein und zu leben habe", erzählte Hayden der Women's Health. "Ich wollte, dass ich bestimmte Entscheidungen selbst treffe und dass mich niemand aufhalten kann. Was ich in meinen Körper steckte, war wie ein Akt der Auflehnung."

Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Kaya mit ihrem Ex-Verlobten Wladimir Klitschko (46) im Jahr 2014 wurde es für die "Heroes"-Darstellerin jedoch noch schlimmer. Da sie feststellte, dass eine alte Nackenverletzung ihr "eine Menge Schmerzen" bereitete, begann sie zusätzlich zum Alkohol Opioide zu nehmen. Gleichzeitig hatte sie mit postpartalen Depressionen zu kämpfen. Erst als sie sich 2016 eine Auszeit von der Unterhaltungsbranche nahm, habe sie beschlossen, viel an sich zu arbeiten.

