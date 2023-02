Familie bestätigt Todesursache von Jansen Panettiere (†28)

Die Familie schafft jetzt Klarheit. Am 20. Februar ist Jansen Panettiere (✝28) verstorben. Der Bruder der Schauspielerin Hayden Panettiere (33) wurde nur 28 Jahre alt. Für viele seiner Fans kam die Meldung überraschend. Sein Nachbar meldete sich kurz danach und erklärte: Er sei schon länger besorgt um ihn gewesen. Der Schauspieler sah angeblich fertig aus. Nun bestätigte Jansens Familie offiziell die Todesursache.

Gegenüber ABC News erklärten sie: "Auch wenn es nur wenig Trost spendet, hat der Gerichtsmediziner berichtet, dass Jansens plötzliches Ableben auf Kardiomegalie (ein vergrößertes Herz) in Verbindung mit Komplikationen der Aortenklappe zurückzuführen war." Vor seinem Tod wurde Jansen oftmals mit verschreibungspflichtigen Schmerztabletten gesehen. Inwiefern dies alles miteinander zusammenhängt, ist weiterhin unklar.

In dem Statement findet Jansens Familie abschließend noch rührende Worte für den Verstorbenen: "Jansens Herz konnte man in seinen Augen sehen, seinen Charme in seinem strahlenden, einnehmenden Lächeln, seine Seele in seinen meisterhaften und aufschlussreichen Gemälden und die Lebensfreude in seinem trockenen Witz."

Anzeige

Getty Images Jansen Panettiere und Hayden Panettiere, Oktober 2013

Anzeige

Getty Images Jansen Panettiere, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere und Jansen Panettiere, April 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de