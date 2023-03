Justin Biebers Geburtstag befeuert Hailey-Selena-Gerüchte

Das Drama geht in die nächste Runde! Seit über vier Jahren sind Sänger Justin Bieber (29) und Model Hailey Bieber (26) verheiratet. Trotz großer Hochzeit und zahlreicher öffentlicher Liebesbekundungen kommt vor allem ein Thema immer wieder auf: seine Ex Selena Gomez (30)! Denn viele Fans sind sich noch immer sicher: Justin und Selena seien angeblich ein Traumpaar und würden zusammengehören. Seit Wochen sorgen die beiden Frauen nun für weitere Schlagzeilen, denn Gerüchten zufolge soll Hailey im Netz über die Verflossene ihres Ehemanns hergezogen sein. Justins Geburtstagsparty kurbelt die Gerüchteküche jetzt weiter an!

Mit den Instagram-Fotobeiträgen zu seiner Geburtstagsparty sorgt der Sänger für weitere Spekulationen: unter anderem mit Gastgeschenken mit der Aufschrift: "Ich bin so dankbar, dass ich am Ende nicht das bekommen habe, was ich wollte." Nachdenkliche Zeilen, die viele Fans als klare Botschaft deuten. Während der Sänger auf den Schnappschüssen mit seiner Ehefrau Hailey ziemlich unglücklich schaut, zeigt er auf einem weiteren Bild mit hochgezogenem Ärmel sein Selena-Tattoo. Seinen Ehering trägt der Sänger hier übrigens auch nicht. Die Fans sind sich einig und kommentieren: "Er wirkt nie glücklich mit Hailey" und "Er wusste genau, was er tut, als er das Bild hochgeladen hat."

Auch Hailey bekommt die Auswirkungen des Liebesdramas zu spüren und hat immer wieder mit fiesen Kommentaren und Hassnachrichten zu kämpfen. Selena appellierte aus diesem Grund erst kürzlich an ihre Fans und bat sie, netter zu sein. "Bitte, bitte seid freundlicher und nehmt auf die mentale Gesundheit anderer Rücksicht", richtet sich die Sängerin in einem TikTok-Video an ihre Fans.

Anzeige

Instagram / haileybieber Justin Bieber (r.) mit seiner Frau Hailey

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei den AMAs 2011

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de