Hass gegen Hailey Bieber: Selena Gomez appelliert an Fans

Selena Gomez (30) hat eine Botschaft für ihre Fans. Der Schauspielerin wird nachgesagt, eine Fehde mit ihrem Ex-Freund Justin Bieber (29) und dessen Ehefrau Hailey (26) zu führen. Immer wieder glauben Fans, dass die drei sich gegenseitig provozieren wollen. Bei ihrem Geburtstagsgruß an Justin bekam vor allem Hailey nun eine Hasswelle ab, weil Fans glaubten, sie wolle seiner Ex eins auswischen. Jetzt bezieht Selena klar Stellung und bittet ihre Fans, freundlicher zu sein.

Am Sonntag meldete Selena sich über TikTok bei ihren Fans und erklärte, dass ihr die Gerüchte um einen Streit mit Hailey wirklich zusetzen. In der Kommentarspalte unterstützen ihre Fans sie fleißig, äußern aber auch wieder fiese Kritik an dem Model. Für die 30-Jährige Grund genug, ein Machtwort zu sprechen: "Bitte, bitte seid freundlicher und nehmt auf die mentale Gesundheit anderer Rücksicht. Mein Herz ist schwer und ich will für jeden nur das Beste." Doch sie schreibt auch, dass sie für die Unterstützung dankbar sei und diese sie "unfassbar glücklich" mache.

Einige Fans scheinen aber nicht nur von einem Streit zwischen Selena und Hailey überzeugt, sondern auch davon, dass die Beziehung der 26-Jährigen zu Justin nicht echt sei. In den Kommentaren unter dem Post zu seinem Geburtstag sind einige User sich sicher, ihre Ehe sei arrangiert worden. Sie finden sogar, dass Justin auf einigen Bildern gezwungen aussieht.

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber im November 2022

Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de