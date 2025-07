"Prominent getrennt" und Co.: Diese Reality-Formate boomen

Die RTL-Show Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen ist momentan in aller Munde. Das Reality-TV-Format, in dem Ex-Paare aufeinandertreffen und als Team um bis zu 100.000 Euro kämpfen müssen, hat in der Kalenderwoche 29 (14. bis 20. Juli 2025) laut Quotenmeter große Erfolge in den Video-on-Demand-Charts erzielt. Mit 0,96 Millionen Abrufen landete das RTL-Format auf dem zweiten Platz des privaten VOD-Rankings, knapp hinter den "ntv Nachrichten", die mit 1,53 Millionen Abrufen weiterhin Spitzenreiter blieben. Diese Leistung unterstreicht die große Beliebtheit des Formats, bei dem ehemalige Paare gemeinsam in einer Villa wohnen und sich spannenden Herausforderungen stellen.

Auch andere Reality-Formate zeigen sich weiterhin stark. Besonders auffällig: "Villa der Versuchung" aus der ProSiebenSat.1-Gruppe, das online auf 0,59 Millionen Abrufe kam. Die Trash-TV-Show behauptet sich damit gegen das ebenfalls beliebte Format Beauty & The Nerd, das jedoch mit 0,36 Millionen deutlich weniger Zuspruch findet. Auch Die Bachelors bei RTL blieb mit 0,32 Millionen Abrufen eher im Mittelfeld, was eine klare Dominanz der stärkeren Reality-Programme wie "Prominent getrennt" und "Villa der Versuchung" aufzeigt.

Reality-TV-Formate wie diese begeistern das Publikum nicht nur im klassischen Fernsehen, sondern setzen auch online starke Akzente. Der Erfolg solcher Shows lässt sich vor allem auf das Drama und die zwischenmenschlichen Konflikte zurückführen, die die Zuschauer fesseln. "Prominent getrennt" hat sich mit seinem Fokus auf prominente Ex-Paare als echter Hit etabliert, während Formate wie "Villa der Versuchung" durch intensive Emotionen und strategische Spiele punkten. Der Reiz solcher Sendungen liegt sicherlich auch darin, realitätsnahe Einblicke in das Leben der Teilnehmer zu erhalten und hautnah mitzuerleben, wie sie mit außergewöhnlichen Herausforderungen umgehen.

RTL Der "Prominent getrennt"-Cast 2025

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

Joyn/Benjamin Kis Die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten von Staffel sechs

