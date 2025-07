Nach Eklat: "Prominent getrennt"-Felix schimpft auf Co-Stars

Das Reality-Format "Prominent getrennt" sorgt erneut für Schlagzeilen: Die jüngste Nominierungsrunde endete in einem regelrechten Eklat, bei dem die Emotionen vieler Teilnehmer hochkochten. Felix, der gemeinsam mit seiner Ex Babu an der Show teilnimmt, gerät im Netz zunehmend in die Kritik für sein Verhalten. Viele Zuschauer fanden das Auftreten des Ex-Temptation Island-Verführers in den hitzigen Diskussionen mit Mitstreitern wie Giuliano Lorenzo Hediger und Marco Cerullo (36) zu aggressiv.



In einer Instagram-Story verteidigte sich Felix nun gegen die Vorwürfe und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Über Giuliano und Marco sagte er: "Der eine lügt mir ins Gesicht und schwört dabei auf seine Tochter, der andere wird sofort laut und geht meine Partnerin an. Und da soll ich ruhig bleiben? Besonders hart ging er mit Jana ins Gericht, die aufgrund der heftigen Streitereien in Tränen ausbrach: "Wer wegen so was anfängt zu weinen, gehört für mich nicht ins Reality-TV, sondern ins Frühstücksfernsehen." Felix machte deutlich, dass er in seinem Verhalten keinen Fehler sieht und ergänzte: "Meine Körperhaltung war durchgehend devot und das ganz bewusst. Ich weiß, wie ich wirke, und habe mich entsprechend verhalten. Ich bin nur gegenüber Männern laut geworden. Ich entschuldige mich für gar nichts."

Mitkandidatin Yeliz Koc (31) hat den Streit jedoch ganz anders wahrgenommen. In einer Instagram-Story behauptete die Reality-TV-Bekanntheit, dass die Situation noch wesentlich brenzliger war, als im Fernsehen zu sehen war: "Der Streit war wirklich sehr, sehr heftig. Die Beleidigungen, die da gefallen sind... die standen ja wirklich Kopf an Kopf da, die Männer. [...] Die Produktion musste eingreifen, weil es wirklich kurz vor einer Schlägerei war."



RTL Felix und Babu bei "Prominent getrennt"

RTL Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025

