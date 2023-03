Emma Heming wird sich weiter für Bruce Willis starkmachen!

Emma Heming (44) setzt sich für ihren Mann ein! Im Februar 2023 hatte die Familie von Bruce Willis (67) bekannt gemacht, dass der Hollywoodstar an Demenz leide. Seither meldete sich die Ehefrau des Schauspielers mehrfach im Netz darüber zu Wort. Daraufhin wurde der zweifachen Mutter unterstellt, die Aufmerksamkeit für sich selbst nutzen zu wollen. Emma macht nun klar: Für Bruce wird sie sich immer starkmachen!

"Ich habe gerade etwas darüber gelesen, dass ich meine fünf Minuten bekomme", sagt die 44-Jährige in einem Instagram-Video und fügt hinzu: "Das ist großartig, weil es bedeutet, dass ihr mir zuhört." Sie macht auch klar, dass sie sich in Zukunft noch mehr dafür engagieren werde, über frontotemporale Demenz aufzuklären. Von den kritischen Stimmen werden sich das Model also nicht stoppen lassen: "Ich werde meine fünf Minuten nehmen und sie in zehn verwandeln, weil ich mich immer für meinen Mann einsetzen werde."

"Das hier geht an alle Fotografen und Filmer, die versuchen, Exklusivaufnahmen von meinem Mann zu machen", erklärte die 44-Jährige in einem emotionalen Video auf ihrem Instagram-Account vor wenigen Tagen und fügte hinzu: "Haltet Abstand!" Nachdem sie eine Aufnahme von dem Tag gesehen habe, an dem sich Bruce mit Freunden einen Kaffee geholt hatte, meinte sie weiter: "Bitte schreit meinen Mann nicht an und fragt ihn nicht, wie es ihm geht [...]. Gebt ihm Freiraum!" In ihrem Appell betonte sie, dass es den Begleitpersonen des 67-Jährigen besonders wichtig sei, ihn sicher von A nach B zu bringen.

Getty Images Emma Heming im April 2019

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming im Januar 2019 in New York City

Instagram / scoutlaruewillis Emma Heming Willis und Bruce Willis

