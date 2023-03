"Haltet Abstand!" von Bruce: Emma Hemings emotionaler Appell

Emma Heming (44) will ihren Mann schützen! Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Bruce Willis (67) nicht nur an Aphasie leidet, sondern zusätzlich an einer frontotemporalen Demenz erkrankt ist. Vor ein paar Tagen wurde der Hollywoodstar zum ersten Mal seit Bekanntwerden seiner Diagnose gesichtet: Beim Kaffeeholen mit Freunden. Seine Frau Emma richtet sich nun mit klaren Worten an die Paparazzi!

"Das hier geht an alle Fotografen und Filmer, die versuchen, Exklusivaufnahmen von meinem Mann zu machen", erklärt die 44-Jährige in einem emotionalen Video auf ihrem Instagram-Account und fügt hinzu: "Haltet Abstand!" Nachdem sie eine Aufnahme von dem Tag gesehen habe, an dem sich Bruce mit Freunden einen Kaffee geholt hatte, meint sie weiter: "Bitte schreit meinen Mann nicht an und fragt ihn nicht, wie es ihm geht [...]. Gebt ihm Freiraum!" In ihrem Appell betont sie, dass es den Begleitpersonen des 67-Jährigen besonders wichtig sei, ihn sicher von A nach B zu bringen.

Daily Mail berichtete von dem Vorfall: Die Bilder, die der Zeitung vorliegen, zeigen, wie der ehemalige Actionstar gemeinsam mit zwei Freunden einen Kaffee trinkt. In einem Video, das dem Medium zugespielt wurde, ist außerdem zu sehen, wie Bruce nach dem Ausflug augenscheinlich seine Freunde ignoriert und verwirrt auf die Paparazzi zuläuft. Erst als einer der Männer den Fünffach-Vater einholt, lässt er sich zu einem Auto führen.

Getty Images Bruce Willis bei einer Filmpremiere in New York, 2019

Getty Images Emma Heming im April 2019

Instagram / demimoore Emma Heming und Bruce Willis im Dezember 2022

