Neuer Look? Horst Lichter trägt seinen Bart jetzt anders

Horst Lichter (61) hat Neues gewagt! Der gebürtige Nettesheimer steht seit über 20 Jahren vor der Kamera – erst als Profikoch, inzwischen mehr als Moderator. In all diesen Jahren hat er sich optisch kaum verändert. Vor allem seinem Schnauzer ist er immer treu geblieben. Heute gilt der Bart sogar als sein unverkennbares Markenzeichen. Doch nun hat sich Horst für einen etwas anderen Look entschieden.

Die Bares für Rares-Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (57) teilte in ihrer Instagram-Story zwei gemeinsame Schnappschüsse, die offenbar während der Dreharbeiten der Trödelshow entstanden sind. Horst ist auf den Bildern aber kaum zu erkennen: Er trägt zwar noch seinen gezwirbelten Schnurrbart, allerdings ist jetzt auch sein Kinn behaart. "Na sowas, irgendwas ist anders", scherzte Heide und fügte ein nachdenkliches Emoji hinzu.

Horst verbringt viel Zeit am "Bares für Rares"-Set. Die Show bereite ihm schließlich große Freude. "Gleichzeitig nehme ich mir aber auch sehr viel Zeit für diese Arbeit. Ich bleibe gern länger, kümmere mich um Mitarbeiter. Ich muss wirklich sagen: 'Bares für Rares' ist mein Leben geworden", erzählte er in einem Interview mit T-Online.

Anzeige

Instagram / dr.heiderezepazabel Dr. Heide Rezepa-Zabel und Horst Lichter am "Bares für Rares"-Set

Anzeige

ZDF / Frank Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

Anzeige

Instagram / dr.heiderezepazabel Horst Lichter und Dr. Heide Rezepa-Zabel, "Bares für Rares"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de