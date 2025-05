Gefälscht? "Bares für Rares"-Expertin deckt Ring-Betrug auf

Claudia Löchle aus Rottweil sorgte in der beliebten ZDF-Sendung Bares für Rares für Aufsehen, als sie einen scheinbar kostbaren Goldring mit großem Edelstein präsentierte – ein Erbstück ihres Vaters. Auf den ersten Blick wirkte das Schmuckstück edel und vielversprechend. Doch Expertin Wendela Horz äußerte schnell Zweifel und griff zum Prüfgerät. Das Ergebnis war ernüchternd: Beim Stein handelte es sich nicht um einen Diamanten, sondern lediglich um einen Zirkon – einen eher unauffälligen Schmuckstein. Auch der Ring selbst bestand lediglich aus 333er-Gold, was für hochwertigen Diamantschmuck eher untypisch ist. Entsprechend enttäuscht nahm Claudia die Einschätzung von Moderator Horst Lichter (63) und der Expertin entgegen: Der Ring habe lediglich einen Materialwert von rund 100 Euro.

Wendela Horz nutzte die Gelegenheit, den Zuschauern einen praktischen Tipp zu geben, wie sich echte Diamanten erkennen lassen. Mit einem einfachen Test könne man schwarze Punkte auf Papier verwenden, um die Lichtbrechung des Steins zu überprüfen – verschwinde der Punkt, handele es sich in der Regel um einen echten Diamanten. Für Claudia war dieser Hinweis allerdings wenig tröstlich: Sie wirkte enttäuscht, nachdem sich ihr vermeintlicher Schatz als weniger wertvoll herausgestellt hatte. Horst Lichter vermutete, dass nicht Claudia selbst, sondern möglicherweise schon ihr Vater beim Kauf des Rings getäuscht worden war. Auch wenn sie die Sendung ohne Händlerkarte verließ, zeigte sich Claudia zuversichtlich – und kündigte an, mit weiteren Schmuckstücken zurückzukehren.

Unerwartete Wendungen und überraschende Enthüllungen gehören bei Bares für Rares fast schon zum Programm. Erst kürzlich sorgte ein Teilnehmer mit einer wertvollen Porzellanfigur für Aufsehen, als er sich trotz eines Gebots von Händlerin Elke Velten (71) plötzlich gegen den Verkauf entschied. Genau diese Mischung aus fachlicher Expertise, bewegenden Geschichten und emotionalen Momenten macht das Format so beliebt – und sorgte auch im Fall von Claudia Löchle für spannendes Fernsehen.

