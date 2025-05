So romantisch ist Horst Lichter und Nadas Liebesgeschichte

Horst Lichter (63) und seine Nada sind ein Herz und eine Seele. Doch bevor die beiden zueinander fanden, hatte der TV-Koch seine heutige Ehefrau mit einem Kumpel verkuppelt. Nach einer Krebserkrankung verstarb der besagte Freund und hinterließ unter anderem Nada. Auch Horst wurde zu dieser Zeit von seiner damaligen Frau verlassen und ging als Single durchs Leben. Er und Nada hatten zu dieser Zeit eine freundschaftliche Verbindung, wie er im Podcast "May Way" erzählte. Tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert. Doch irgendwann hat es Zoom gemacht – oder so ähnlich. "Ich habe sie irgendwann abends nach Hause gefahren und dann berührten sich unsere Hände und das Ding war gelaufen", schwärmt der Bares für Rares-Star.

Doch Nada war nicht bereit, weitere Gefühle zuzulassen. Grund dafür war das gemeinsame Arbeitsverhältnis: Die gebürtige Kroatin war damals nämlich bei Horst angestellt. Also musste der 63-Jährige handeln. "Dann habe ich zu ihr gesagt: 'Ich kündige dir, dann haben wir freie Bahn! Dann bist du nicht mehr meine Angestellte!' So sind wir doch zusammengekommen", verrät Horst im Laufe der Aufnahme.

Ihre Liebe besiegelten die beiden mit dem Bund der Ehe, allerdings erst Jahre, nachdem sie zusammengekommen waren. "Wir haben zwölf Jahre bis zur Hochzeit gewartet. Aus Angst, es könnte ja schiefgehen", schildert Horst. Mittlerweile sind die beiden seit fast 30 Jahren ein Paar. Vor rund zwei Jahren zogen Horst und Nada in ein neues Eigenheim – einen Bauernhof. Auf dem Anwesen genießen sie nun ihre Zweisamkeit. "Wir sind bereits eingezogen, das Haus ist wunderschön, es ist alles fertig. Jetzt müssen nur noch die Außenanlagen gemacht werden. Es gehört für mich zu den schönsten Dingen, handwerklich und körperlich zu arbeiten. [...] Das ist extrem befriedigend, weil ich sofort sehe, was ich getan habe. Und es ist auch wunderbar, an der frischen Luft zu sein. Das ist für mich Entspannung", schwärmte er im Gespräch mit Frau im Spiegel.

Getty Images Nada und Horst Lichter im November 2024

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

