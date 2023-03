Für Anna Heiser war Geburt ihrer Tochter "schlimmster Tag"

Für Gerald und Anna Heiser (32) war das ein traumatisches Erlebnis. Die einstigen Bauer sucht Frau-Teilnehmer begrüßten im vergangenen November ihre Tochter Alina Marikka in Namibia auf der Welt. Die Schwangerschaft ist allerdings nicht komplikationsfrei verlaufen: Die Auswanderin musste wegen frühzeitiger Wehen bereits eineinhalb Monate vor dem Entbindungstermin ins Krankenhaus und das Kind auf die Welt bringen. Der verfrühte Geburtstermin hatte Folgen für das Baby, weshalb Anna und Gerald zunächst um ihren Nachwuchs bangen mussten.

In einem Bild-Interview erinnerten sich die zweifachen Eltern an die schwere Zeit zurück. Wegen starker Wehen musste der Bauer seine Frau bereits in der 29. Schwangerschaftswoche in die 200 Kilometer weit entfernte Klinik fahren. Dort musste die kleine Alina per Kaiserschnitt geholt werden, obwohl ihre Lunge noch nicht vollkommen ausgereift war. "Nach der Geburt hatte ich unglaublich Angst, was passiert, weil Alina nicht selbstständig atmen konnte", erklärte die 32-Jährige und gab zu: "Der Tag von Alinas Geburt war einer der schlimmsten unseres Lebens."

Auch für Gerald war dieser Tag eine Achterbahn der Gefühle. Schließlich musste er seine Frau mehrere Stunden lang ins Krankenhaus fahren. "Die ersten 40 Kilometer von unserem Haus Richtung Windhuk sind Schotterstraßen, die sehr schlecht sind. Das Springen und Wackeln war für Anna mega schmerzhaft und anstrengend", berichtete der Landwirt. Doch die ganzen Strapazen haben sich auf jeden Fall gelohnt: Mittlerweile ist Alina ein gesundes Baby.

