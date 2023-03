"In drei Monaten geschieden": Iris Klein wettert gegen Peter

Iris Klein (55) legt nach! Die Reality-TV-Kandidatin hatte behauptet, dass ihr Mann Peter (55) ihr mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (41) fremdgegangen sei. Daraufhin hatte sich das Paar getrennt und immer wieder öffentlich gegeneinander gestichelt. Vor ein paar Tagen hatten sie sich eigentlich wieder versöhnt – doch dann verkündete Peter, dass die Ehe mit Iris schon vor seiner Affäre am Ende gewesen sei. Das will Iris nicht auf sich sitzen lassen!

In ihrer Instagram-Story wettert die 55-Jährige nun heftig gegen ihren Noch-Ehemann. Sie glaubt ihm kein Wort: "Die Familie und die Ehefrau werden entsorgt, damit die Musikkarriere vorangehen kann? Ja nee, ist klar." Sie sehe es nicht ein, immer alle Provokationen über sich ergehen zu lassen und "brav die Klappe" zu halten. Für die Wahl-Mallorquinerin gibt es deshalb nur eine Option: "Ich war gestern beim Anwalt und wir werden nach spanischem Recht in drei Monaten geschieden. Es sei denn, er will noch monatlichen Unterhalt."

Iris' Aussagen zufolge lebe Peter auf ihre Kosten. "Ehemann weg, Haus und Hunde weg... Jetzt Geld für Renovierungsarbeiten von meinem Haus, welches ich verkauft habe und nur meins war, haben wollen. Auto, welches auf mich läuft und ich zu 80 Prozent bezahlt habe, wegnehmen wollen. Die Ehe war auf einmal doch länger für ihn vorbei, damit die Neue kein schlechtes Gewissen haben soll", zählte die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin auf.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2020

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

