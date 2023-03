Parkplatz-Schießerei: Ex-NBA-Star Shawn Kemp wurde verhaftet

Was ist aus Shawn Kemp (53) geworden? Um die Jahrtausendwende war der Basketballer in der NBA aktiv. 15.347 Punkte warf er in der besten Basketball-Liga der Welt, unter anderem für die Seattle SuperSonics und die Cleveland Cavaliers. Bedingt durch seine körperliche Präsenz und vor allem wegen der Dominanz, die er ausstrahlte, bekam er den Beinamen "Reign Man" (Herrscher). In den letzten Jahren seiner NBA-Zeit stand er allerdings wegen Drogenproblemen in den Schlagzeilen. Jetzt hat Shwan sogar noch größeren Ärger am Hals.

Der Ex-Basketballer soll auf einem Parkplatz auf einen Mann geschossen haben. Passanten filmten die Szene aus sicherer Entfernung und teilten das Video auf Twitter. Auf der Aufnahme steht Shawn in einer auffälligen roten Weste auf einem Parkplatz und unterhält sich lautstark mit einem Passanten. Plötzlich schnellt der Arm des Ex-NBA-Profis nach vorn und ein Schuss aus einer Handfeuerwaffe hallt über den Parkplatz. Drei Stunden später wurde Shawn von der Polizei festgenommen.

Der Ex-Sportler hatte aber wohl einen Grund für sein Handeln: Angeblich wollte er einen Einbrecher stellen, der am Dienstag unter anderem das Handy des Basketballers aus seinem Wagen gestohlen haben soll. Über eine GPS-App spürte Shawn sein Handy auf. Der sechsfache NBA-Allstar behauptet zudem, der Einbrecher habe zuerst auf ihn geschossen.

Getty Images Shawn Kemp, Juli 2014

