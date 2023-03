Die ersten VIPs rocken den Teppich der 95. Oscarverleihung!

Die Nacht der Nächte beginnt – und die Stars in Hollywood flanieren wieder in den schönsten Roben über den Red Carpet! Sonntagabend findet in Los Angeles zum 95. Mal die Oscarverleihung statt. Auch in diesem Jahr werden wieder die größten Stars der Filmbranche erwartet. So ist unter anderem Austin Butler (31) für einen der begehrten Goldjungen nominiert. Und der in diesem Jahr champagnerfarbene Teppich füllt sich so langsam mit den Stars!

Schauspieler wie Jamie Lee Curtis (64) oder Vanessa Hudgens (34) flanierten vor wenigen Minuten über den wohl berühmtesten Teppich der Welt. Vor allem die 64-Jährige strahlte in einer Glitzer-Robe mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette. Aber auch Curvy-Model Ashley Graham (35) war ein absoluter Blickfang: In ihrem schwarzen Transparent-Look brachte sie die Fotografen um den Verstand.

Doch auch die Männer der Branche können sich sehen lassen. So überzeugte Brendan Fraser (54), der in diesem Jahr auch für einen Oscar nominiert ist, in einem eleganten Anzug. Etwas Farbe bringt hingegen Model Winnie Harlow (28) auf den Red Carpet: Sie überraschte alle Anwesenden in einem gelben Dress mit schwarzem Detail.

Getty Images Vanessa Hudgens bei den Oscars 2023

Getty Images Sofia Carson, Oscars 2023

Getty Images Winnie Harlow, Oscars 2023

Getty Images Jamie Lee Curtis, Oscars 2023

Getty Images Elizabeth Olsen, Oscars

Getty Images Ashley Graham, Oscars 2023

Getty Images Eva Longoria bei den Oscars 2023

Getty Images Brendan Fraser bei der 95. Oscarverleihung

Getty Images Florence Pugh, Oscars 2023

Getty Images Cara Delevingne, Oscars 2023

Getty Images Ana de Armas bei den Oscars 2023

