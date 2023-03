Oscar-Film: Diese Rolle war für Daniel Radcliffe vorgesehen

Es war eigentlich ganz anders geplant! "Im Westen Nichts Neues" steht nicht nur als "Bester Internationaler Film" auf der diesjährigen Nominierungsliste der Oscars, sondern auch in einer der größten Kategorien als "Bester Film". Ursprünglich sollte der deutschsprachige Film aber auf Englisch produziert werden. Lesley Paterson, die Produzentin des Films, verrät nun: In diesem Fall hätte Daniel Radcliffe (33) die Hauptrolle übernommen!

Vor 16 Jahren sei es schlicht unmöglich gewesen, für eine deutschsprachige Produktion Geld zu bekommen, erzählt die 42-Jährige gegenüber Mirror. "Also haben wir schon sehr früh entschieden, dass wir den Film wahrscheinlich als englischsprachige Verfilmung mit deutschem Akzent vermarkten müssen", sagt sie weiter und fügt hinzu: "Und wir dachten: 'Mit welchem Namen können wir Geld auftreiben?' Damals sei Daniel Radcliffe gerade mit Harry Potter fertig geworden. Er soll das Skript sogar sehr gemocht haben und wäre auch an Bord gewesen.

Schlussendlich wurde das Projekt jedoch mithilfe von Netflix finanziert und zu dem erfolgreichen Film gemacht, der er heute ist – auf Deutsch. Die Hauptrolle ging an den deutschen Schauspieler Felix Kammerer. Auf die Frage, wie sich der "Harry Potter"-Darsteller jetzt, nachdem der Film so erfolgreich und für einen Oscar nominiert ist, fühlen würde, sagt Lesley, dass er ihn "so sehr unterstützen" würde.

Getty Images Lesley Paterson bei den British Academy Film Awards im Februar 2023

Getty Images Edward Berger, Albrecht Schuch, Felix Kammerer, Edin Hasanovic und Malte Grunert im September 2022

Getty Images Felix Kammerer bei den BAFTA Awards im Februar 2023

