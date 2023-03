Bald ist es so weit: Alle Infos zur Oscar-Verleihung 2023!

Die 95. Oscar-Verleihung steht vor der Tür! In der Nacht des 12. März wird der begehrte Filmpreis ein weiteres Mal im Dolby Theatre in Los Angeles vergeben. Zu den Nominierten gehört diesmal auch ein deutscher Film. Der Streifen "Im Westen nichts Neues" steht nicht nur als "Bester Internationaler Film" auf der Nominierungsliste, sondern auch in einer der größten Kategorien als "Bester Film". Aber auch sonst verspricht die diesjährige Verleihung ein richtiges Spektakel zu werden: Wie The Wrap berichtet, wird Popstar Rihanna (35) nach ihrem spektakulären Auftritt beim Super Bowl nun auch bei den Oscars auf der Bühne stehen. Sie soll ihren Hit "Lift Me Up" aus dem Marvel-Film Black Panther: Wakanda Forever performen.

