Süße Begleitung: Paul Mescal nimmt seine Mama mit zu Oscars!

Paul Mescal (27) hatte ein besonderes Date dabei! Der Schauspieler wurde in diesem Jahr für seine Rolle in dem Film "Aftersun" in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für einen Oscar nominiert – der Preis ging jedoch an Brendan Fraser (54). Als Unterstützung hatte der "Normal People"-Star aber an diesem besonderen Abend eine süße Begleitung: Pauls Mama schritt mit ihm über den roten Teppich!

Während andere Stars mit ihren Partnern vor den Fotografen posierten, hatte Paul seine Mutter Dearbhla im Schlepptau. Stolz lächelten die zwei im Blitzlichtgewitter und stellten sich den Fragen der Journalisten! Derzeit kämpft Dearbhla gegen eine Krebs-Erkrankung, weshalb die Begleitung zu den Oscars sicherlich ein anstrengender und gleichsam ehrwürdiger Auftritt für die beiden war.

Vor der Verleihung der Oscars sprach Paul mit The Wrap über seine Nominierung. Der Ire sei besonders überrascht, da "Aftersun" eigentlich kein typischer Film für die Preisverleihung sei: "Ich bin stolz darauf, dass es keine Oscar-typische Performance ist und die Mitglieder der Academy dennoch für unseren Film gestimmt haben", erklärte er.

Getty Images Paul Mescal bei den Oscars 2023

Getty Images Dearbhla Mescal und Paul Mescal bei der Oscar-Verleihung 2023

Getty Images Paul Mescal auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

