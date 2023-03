Ehefrau ist wütend: Oscars erwähnten Paul Sorvino (†) nicht

Damit war die Frau von Paul Sorvino (✝83) nicht einverstanden. Der Schauspieler starb im Sommer 2022. Die Ursache soll ein natürlicher Tod gewesen sein. Er wurde vor allem durch seine Rolle in Martin Scorseses (80) Mafia-Film "GoodFellas" an der Seite des kurz vor ihm verstorbenen Ray Liotta (✝67) bekannt. Bei den Oscars werden verstorbene Filmschaffende im Part "In Memorian" geehrt, doch Paul fehlte in der Aufzählung – und seine Frau fordert jetzt eine Entschuldigung.

Pauls Frau Dee Dee und auch seine Tochter Mira fordern die Academy, die jährlich die Oscars vergibt, auf, sich zu entschuldigen. Laut People soll die Familie bereits eine offizielle Erklärung abgegeben haben. "Paul Sorvino war einer der größten Schauspieler der Filmgeschichte in Hollywood. Es ist unverzeihlich, dass er bei der Oscar-Verleihung nicht bei dem "In Memorian"-Part genannt wurde", heißt es. Bei einer dreistündigen Show sei es wohl möglich gewesen, seinen Namen noch unterzubringen. Immerhin habe Paul sein Leben der Schauspielerei gewidmet und sei viele Jahre ein Teil von Hollywood gewesen.

Und Paul ist nicht der einzige Hollywoodstar, der ausgelassen wurde. Auch wurde die bei einem Autounfall verstorbene Anne Heche (✝53) nicht genannt. Gleiches gilt für Charlbi Dean (✝32), die die Hauptrolle in dem nominierten Film "Triagle of Sadness" gespielt hatte. Zuletzt fehlte auch der Name des Schauspielers Tom Sizemore (61), der nur wenige Tage vor der Verleihung verstorben war.

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Paul Sorvino, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Mira und Paul Sorvino auf dem Giffoni Film Festival im Juli 2013

Anzeige

Getty Images Anne Heche, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de