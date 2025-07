Madelaine Petsch hatte heftigen Stunt bei "The Strangers"

Madelaine Petsch (30), bekannt aus der Serie "Riverdale", erinnerte sich kürzlich an einen besonders nervenaufreibenden Moment am Set von "The Strangers: Chapter 1". Bei der San Diego Comic-Con sprach die Schauspielerin mit Entertainment Weekly über eine Szene, die sie das Fürchten lehrte: Ein echter Axthieb durchs Fenster, der ihren Kopf nur knapp verfehlte. Dies sei kein Spezialeffekt gewesen, sondern eine echte Axthandlung, erklärte die 30-Jährige. Trotz der Gefahr verließ sie sich komplett auf Vladimir Orlov, den Stuntkoordinator. "Ich hätte vielleicht nein sagen sollen, aber ich dachte nur: 'Klar, das passt schon!'" erzählt Madelaine.

Die Szene gehörte zu einem der Höhepunkte des ersten Teils der neuen "Strangers"-Trilogie, die Regisseur Renny Harlin (66) derzeit auf die Leinwand bringt. Der Horrorfilm, der sich lose an den Originalfilm von 2008 anlehnt, führt die Geschichte um Madelaines Figur Maya nahtlos im zweiten Kapitel fort. Maya entkommt zwar den mörderischen Eindringlingen, doch die Gefahr ist längst nicht gebannt. Besonders Fans des Originals dürfen sich nach Madelaines Aussagen auf noch mehr blutige Action und nervenaufreibende Momente im zweiten Teil freuen.

Auch abseits der Filmsets sorgt die Schauspielerin für Gesprächsstoff. Seit ihrem Durchbruch als Cheryl in "Riverdale" hat sie weltweit eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Privat läuft es für die aus Port Orchard stammende Madelaine ebenfalls gut: Kürzlich wurde sie gemeinsam mit Rapper Tyga (35) in Disneyland gesehen, wo die beiden entspannt und sichtlich vertraut Zeit miteinander verbrachten. Die beiden scheinen sich nicht nur beruflich, sondern auch privat hervorragend zu ergänzen, während Madelaine ihre vielseitige Karriere weiter vorantreibt.

Getty Images Madelaine Petsch, Schauspielerin

Getty Images Madelaine Petsch im Mai 2024

Snorlax / MEGA Madelaine Petsch und Tyga im April 2025

