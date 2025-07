Drummer-Drama: Foo Fighters haben neues Mitglied gefunden

Die Foo Fighters haben einen neuen Drummer gefunden: Ilan Rubin, bekannt durch seine Arbeit bei Nine Inch Nails, wird künftig die Sticks bei der Band um Dave Grohl (56) schwingen. Das berichtete The Hollywood Reporter unter Berufung auf Insider. Der 36-Jährige tritt damit in die Fußstapfen von Josh Freese, der die Band nach fast zwei Jahren im Mai verlassen musste. Ilan, der 2020 als jüngster Musiker überhaupt in die "Rock & Roll Hall of Fame" aufgenommen wurde, kann eine beeindruckende Karriere vorweisen. Neben Nine Inch Nails spielte er unter anderem für Angels & Airwaves und arbeitete mit dem Komponisten Danny Elfman zusammen.

Für Nine Inch Nails bedeutet Ilans Abgang eine schnelle Neuorientierung, denn in wenigen Tagen startet ihre "Peel it Back"-Tour, deren Termine bereits jetzt fast ausverkauft sind. Der Drummer soll Frontmann Trent Reznor erst vor Kurzem über seinen Wechsel informiert haben. Doch die Band reagierte prompt: Josh Freese, der vor seiner Zeit bei den Foo Fighters schon Mitglied der Industrial-Rock-Legenden war, wird wieder ins Line-up aufgenommen. Die Verkündung erfolgte via Instagram: Die Band teilte ein Foto von Josh mit den Worten "Let's fucking go". Unterdessen bereiten sich die Foo Fighters ebenfalls auf ihre kommenden Tourdaten vor, nun mit Ilan am Schlagzeug.

Erst im Mai machte die Nachricht Schlagzeilen, dass die Foo Fighters sich von ihrem Drummer trennen. Josh selbst teilte damals auf Instagram mit, dass ihn ein Anruf von Dave und den anderen Bandmitgliedern völlig unvorbereitet traf. Ihm sei nur gesagt worden, man wolle "eine andere Richtung mit ihrem Drummer einschlagen". "Das ist das erste Mal in meiner 40-jährigen Karriere, dass ich von einer Band rausgeworfen wurde", schrieb der Musiker und zeigte sich "geschockt und enttäuscht" über das abrupte Aus.

Getty Images Foo Fighters, 2024

Getty Images Ilan Rubin, Musiker

Getty Images Josh Freese, 2023