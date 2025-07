Evelyn Burdeckis Ex-Partner machte per SMS mit ihr Schluss

Evelyn Burdecki (36) hat in ihrem Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" gemeinsam mit Laura Karasek nun über die schmerzhafte Trennung von ihrer großen Liebe gesprochen. Sie erinnerte sich an Alex, den Mann, mit dem sie bereits Hochzeits- und Familienpläne geschmiedet hatte. Der Reality-TV-Star berichtete, wie romantisch ihre Beziehung begann und wie ihre Liebe auf der italienischen Insel Capri scheinbar noch einmal aufblühte, bevor sich Alex nur drei Tage später per SMS von ihr trennte. "Hi Evelyn, tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Im Moment glaube ich leider nicht, dass wir als Paar eine Zukunft haben. Lass uns später reden", lautete die Nachricht.

Evelyn erklärte, dass ihre aufstrebende Fernsehkarriere eine stetige Belastung für die Beziehung dargestellt hatte. Alex habe sich schwer damit getan, sie und ihre Karriere zu akzeptieren. Der endgültige Bruch kam jedoch, als Evelyn von Capri für einen Job nach Deutschland zurückmusste. Kurz darauf sahen Freundinnen von Evelyn ein schockierendes Foto auf Alex' Instagram-Account: eine leicht bekleidete Frau im Bett mit ihm. Dieses Bild ging an Evelyn vorbei, da Alex sie bereits blockiert hatte. Der Versuch ihrerseits, ihn zu erreichen, blieb erfolglos: "Danach hieß es nur noch 'Geh aus der Wohnung raus'. Das war es. Da gab es auch kein Aussprechen mehr. Das war es einfach."

Auch wenn Evelyn mittlerweile über den Trennungsschmerz hinweg ist, zeigten sich im Podcast die nachhallende Verletzung und ihre offenen Fragen. Sie wünscht sich bis heute eine Aussprache: "Wenn ich ihn heute treffen würde, würde ich ihn immer noch fragen: 'Warum hast du mir das angetan?'" Trotz allem hat die schmerzhafte Vergangenheit auch Schönes hervorgebracht: die enge Freundschaft zwischen ihr und Laura Karasek. "Wenn ich nicht diesen Weg gegangen wäre, würden wir hier nicht sitzen und ich hätte dich nicht kennenlernen können", betonte Evelyn abschließend.

Panama Pictures / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

ActionPress / Simon Pfaff Evelyn Burdecki, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Juli 2022