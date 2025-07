Laura & Sammy entscheiden: Sie sind im BATN-Halbfinale raus

Im Halbfinale von Beauty & The Nerd stehen Laura Blond und Sammy vor einer der schwersten Entscheidungen der Staffel. Nachdem sie die vorangegangene Challenge mit 27 Coins für sich entscheiden konnten – und sich somit den Einzug ins große BATN-Finale sicherten – müssen sie nun bestimmen, welches der drei übrigen Teams mit ihnen ins Finale zieht. Für die anderen zwei Paare ist das Format mit ihrer Entscheidung zu Ende. Wen wird es treffen: Elsa Latifaj und Aaron, die in der Challenge auf dem letzten Platz landeten, Max Bornmann und Sarah, die sich den dritten Rang sicherten oder Julia Römmelt (31) und Hai, die knapp den zweiten Platz belegten? Besonders emotional wird die Entscheidungsfindung, als Julia, die sich im noch Format als enge Freundin von Laura entpuppte, und ihr Nerd versuchen, Laura und Sammy am Morgen der Entscheidung zu beeinflussen.

Dann ist es auch schon so weit: Bei der Verkündung ergreift zunächst Sammy das Wort und erklärt, dass Max und Sarah für sie keine Option als Finalgegner seien, da sie die zwei als zu starke Konkurrenz empfinden. "Damit würden wir uns selber ins Bein schießen", erklärt der Gaming-Nerd. Anschließend teilt Laura die zweite Entscheidung mit, was ihr sichtlich schwerfällt. Unter Tränen verkündet sie, ihrer Teamverantwortung den Vorzug zu geben und nicht nach Freundschaft, sondern strategisch zu entscheiden. Schweren Herzens wählt die Beauty daher auch Julia und Hai raus, sodass Elsa und Aaron mit ins Finale ziehen dürfen: "Mit uns ins Finale ziehen Aaron und Elsa." Die beiden scheidenden Teams reagieren unterschiedlich auf das Urteil: Während Max und Sarah ihre Niederlage gelassen hinnehmen, zeigt sich Julia enttäuscht und bezeichnet die Entscheidung als "peinlich".

Das Halbfinale war jedoch nicht nur wegen seiner emotionalen Wendungen bemerkenswert. Besonders der frühmorgendliche Druck, den Julia und Hai auf Laura und Sammy ausübten, sorgte für Spannungen. "Es liegt eine extrem schwere Last auf uns", gab Sammy vor der Entscheidung zu. Laura war sichtlich aufgewühlt und machte ihrem Unmut Luft: "Ich find es halt nicht cool, mich da so unter Druck zu setzen und so zu bearbeiten am Morgen der Entscheidung – das ist schon echt hart." Trotz der schwierigen Situation bewiesen beide, dass sie als Team zusammenhalten. Es bleibt spannend, wie sich das Duo im Finale schlagen wird.

"Beauty & The Nerd"/Joyn / ProSieben Laura und Sammy, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

"Beauty & The Nerd"/Joyn / ProSieben Julia Römmelt und Hai, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten 2025

"Beauty & The Nerd"/ProSieben Elsa Latifaj und Aaron, "Beauty & The Nerd"-Team

