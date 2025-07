Überraschung im Finale: Alle BATN-Nerds wurden umgestylt

Im großen Finale von Beauty & The Nerd sorgt eine Überraschung für staunende Gesichter: Alle zuvor ausgeschiedenen und noch nicht umgestylten Nerds erhalten unerwartet ihr Makeover und präsentieren ihre neuen Looks auf dem roten Teppich. 3D-Druck-Fan Sascha punktet mit hellbraunen Haaren, einer eleganten schwarzen Anzughose, einem lässigen Shirt und einem modischen Tuch. Flugzeug-Liebhaber Sebastian zeigt sich mit einem abrasierten Kurzhaarschnitt, einem legeren Hemd und einer leichten Leinenhose. Auch der Emo-Fan Jannik überzeugt mit einem dunklen Kurzhaarschnitt und einem coolen, ganz in Schwarz gehaltenen Punk-Outfit.

Die Reaktionen auf das Umstyling fallen durchweg positiv aus. Laura Maria Lettgen, eine der Beautys, zeigt sich begeistert von Sebastians Verwandlung und erklärt: "Also ich würde ihn im Club oder am Strand ansprechen." Elsa Latifaj kommentiert Janniks neuen Look mit den schmeichelnden Worten: "Er schaut einfach geil und sexy aus." Doch die große Verwandlung war nicht der einzige Höhepunkt des Abends. Zu den umgestylten Nerds gesellten sich auch die im Halbfinale ausgeschiedenen Beautys, um gemeinsam mit den Finalpaaren Elsa und Aaron sowie Laura und Sammy zu feiern. Mit Pizza und Champagner wurden die neuen Looks ordentlich gefeiert.

Die Verwandlung der Nerds gehört zu den Höhepunkten der Show. Der Designer Kilian Kerner hatte in der Staffel bereits für Begeisterung gesorgt, als er die Nerds mit passgenauen Looks verwandelte. Dabei war es ihm wichtig, die Persönlichkeit jedes Einzelnen zu respektieren, während er durch moderne Outfits und Frisuren frischen Wind in den Alltag der Nerds brachte. Dem Kandidaten Hai verpasste er beispielsweise einen coolen K-Pop-inspirierten Look, während er Aarons sonst eher dunklem Stil eine leichtere, hellere Note gab.

Joyn / Benjamin Kis Laura Maria Lettgen, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Joyn Sascha, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Joyn Jannik, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Joyn Sebastian, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

