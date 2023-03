Fußball-Star Jonas Hofmann und seine Laura werden Eltern!

Was für schöne Neuigkeiten! Jonas Hofmann und Laura Winter gaben Ende 2021 erstmals ihre Beziehung bekannt. Seitdem sind die beiden Turteltauben immer mehr zusammengewachsen, was dazu führte, dass der Borussia-Mönchengladbach-Kicker vor der Sky-Moderatorin im vergangenen November auf die Knie gegangen ist. Doch damit nicht genug: Jonas und seine Verlobte Laura verkündeten nun voller Vorfreude, zum ersten Mal Eltern zu werden!

Diese frohe Botschaft teilten die beiden mit niedlichen Schnappschüssen auf Instagram mit: Der Fußballer umarmt seine Partnerin von hinten und legt lächelnd die Hände um die Rundung an ihrem Bauch. Die Moderatorin selbst sieht dabei ebenfalls total glücklich auf ihren deutlich sichtbaren Babybauch. "Eins plus eins ist drei", stellte das Paar die Gleichung auf und ergänzte ihren Beitrag noch mit den Worten: "Wir freuen uns so sehr, das erste Mal Eltern zu werden."

Diese schöne Verkündung ließ Jonas' Verein nicht unkommentiert. "Glückwunsch! Wir freuen uns für euch", gratulierte der offizielle Gladbach-Account unter den beiden Schnappschüssen. Doch nicht nur die Fußballwelt reagierte begeistert auf die Nachricht, sondern auch ihre Fans. "Alles Liebe für eure kleine Familie", lautete ein anderer der unzähligen Kommentare.

Jonas Hofmann, Borussia-Möchengladbach-Spieler

Laura Winter und ihr Verlobter Jonas Hofmann im Dezember 2022

Laura Winter, Sky-Moderatorin

