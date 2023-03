DFB-Star Jonas Hofmanns Freundin Laura zeigt ihren Babybauch

Sie zeigt sich ganz stolz! Erst vor wenigen Tagen teilten Jonas Hofmann und Laura Winter ihr Glück mit der Welt: Die beiden erwarten ihren ersten Nachwuchs zusammen. Der Borussia-Mönchengladbach-Kicker und die Sky-Moderatorin sind dankbar und voller Vorfreude. Die Verlobte des DFB-Spielers scheint ihre Fans auf die Reise ihrer Schwangerschaft mitzunehmen. Laura postet niedliche Schnappschüsse von sich und ihrem wachsenden Bäuchlein!

Mit "Baby loading" betitelt die 33-Jährige ihre Bilderreihe auf Instagram. Auf den drei Fotos, die sie im Spiegel zeigen, positioniert sich die werdende Mama so, dass ihr Bauch gut zur Geltung kommt. In einem engen beigefarbenen Top grinst sie auf einer der Aufnahmen freudestrahlend in die Kamera. Schon bei Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft scheinen die TV-Bekanntheit und ihr Liebster ihr kleines Wunder kaum erwarten zu können...

"Wir freuen uns so sehr, das erste Mal Eltern zu werden", schrieben die beiden unter ein paar herzige Schnappschüsse auf Instagram, als sie ihre Schwangerschaft öffentlich machten. Auf den Bildern umarmt der Fußballer seine Partnerin von hinten und legt lächelnd die Hände um die Rundung an ihrem Bauch.

Anzeige

Instagram / lauramwinter Laura Winter im März 2023

Anzeige

Instagram / lauramwinter Laura Winter im März 2023

Anzeige

Instagram / lauramwinter Jonas Hofman und seine Verlobte Laura Winter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de