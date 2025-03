Erwarten Laura und Jonas Hofmann gemeinsamen Nachwuchs?

Sind Laura und Jonas Hofmann in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses? Die Moderatorin war am vergangenen Montag beruflich bei der Saisoneröffnung der Baller League zugange. Doch viel mehr als der Inhalt des Interviews mit Kontra K (37) interessierte die Zuschauer ihr Aussehen – genau genommen ihr Bauchumfang. Im Bewusstsein dessen, was über sie spekuliert wird, spricht Laura zu den Zuschauern und verrät: "Es geht heute irgendwie sehr viel um meinen Bauchumfang. Ich wollte nur ganz kurz sagen: Ja, ich esse auch gerne bei McDonald's, aber das ist nicht der einzige Grund, warum mein Bauch aktuell so groß ist."

Viel mehr als das verrät die Journalistin nicht, den Rest müsse man sich selber denken. Allerdings gibt sie noch einen weiteren Hinweis. "Deswegen werde ich auch nicht die ganze Saison dabei sein, nur damit ihr das schon mal gehört habt", gibt die TV-Bekanntheit zu verstehen. Ist Laura also schwanger?

Die freudige Nachricht, ein gemeinsames Baby zu erwarten, durften Laura und Jonas bereits einmal verkünden. Doch das Paar erlitt eine Fehlgeburt. "Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss. Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden", verkündete die Sport-Moderatorin im Mai 2023 auf ihrem Instagram-Account.

Instagram / lauramahofmann Laura Hoffmann, Moderatorin

Instagram / jonasho23 Laura Winter und ihr Verlobter Jonas Hofmann im Dezember 2022

