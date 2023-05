"Unerwartet": Jonas Hofmann & Laura haben ihr Baby verloren

Das war wohl ein Schock für Jonas Hofmann und Laura Winter. Der Fußballer und seine Partnerin verkündeten im März stolz, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Kurz zuvor hatten sie sich erst verlobt. Und die beiden konnten die Ankunft ihres Nachwuchses gar nicht erwarten. Doch nun haben sie tragische Neuigkeiten: Jonas und Laura haben ihr Baby ganz überraschend verloren.

In ihrer Instagram-Story wendet Laura sich schweren Herzens an ihre Fans. "Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss. Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden", meint die Sport-Moderatorin nachdenklich. Sie sei dankbar für jeden, der nun an sie und Jonas denke. Sie betont aber auch, dass das Paar sich nicht weiter zu dem Verlust äußern werde.

Noch Ende März hatte Laura ihren Follower stolz ihren Babybauch gezeigt. Strahlend hatte sie auf Instagram Selfies gepostet. Darauf hatte sie ihren wachsenden Bauch mit einem engen, gemusterten Oberteil in Szene gesetzt und fröhlich in die Kamera gelacht. "Baby loading", hatte sie dazu geschrieben.

Getty Images Laura Winter und Jonas Hofmann im April 2022

Getty Images Jonas Hofmann, deutscher Nationalspieler

Instagram / lauramwinter Laura Winter im Oktober 2022

